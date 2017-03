Bruce Arena ya tiene a sus elegidos para medirse a Honduras y Panamá

La selección estadounidense recibirá el 24 de marzo en el Estadio Avaya de San José a su similar de Honduras, mientras que el 28 de marzo deberá medirse a Panamá en el estadio Rommel Fernández.

Arenas señaló que seleccionó a algunos jugadores jóvenes que espera aporten en estos importantes compromisos. Entre el listado destacan los experimentados en eliminatorias Clint Dempsey, Jozy Altidore, DaMarcus Beasley y Tim Howard, y Michael Bradley.

"Armamos un plantel que creemos que tiene equilibrio y que nos da una opción de jugar en un número de maneras diferentes", dijo Arena al portal oficial de la federación estadounidense.

"Es una lista donde la razón principal es ayudar a tener éxito en estos dos juegos, pero también estamos mirando hacia abajo de la carretera y la incorporación de algunos jugadores jóvenes que creemos que tienen la oportunidad de ser una parte importante del programa de la Selección Nacional. Nuestro enfoque para estos juegos es simple: Queremos ganar ".

Estados Unidos se mantiene sin puntos en dos partidos disputados en la ronda Hexagonal. Cayó en casa 2-1 ante México y de visitante (4-0) contra Costa Rica.

