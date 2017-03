"Bolillo" Gómez: "La eliminatoria está muy apretada, es importante sumar".

Frases de "Bolillo" Gómez:

"He vivido un típico juego de eliminatorias, con muy buena actitud, Panamá con buena actitud, tratando de equilibrar, un Estados Unidos que vino a avasallarnos".

"La eliminatoria está muy apretada, es importante sumar y mantenerse arriba, no hay nadie clasificado y nadie eliminado".

"Los equipos grandes de local tienen la opción grande de ganar. El grupo quedó fortalecido y quedó en un puesto muy importante".

"Teníamos un ahorro y nos sirvió, estas dos fechas nos deja terceros, es muy importante, hoy vi a Trinidad y Tobago y los vi muy fuerte al igual que Honduras".

"Esperemos que podamos anotar en próximos partidos en el momento justo, generamos mucho, los resultados fueron cerrados esta fecha".

"Hay que respetar un poco más a los contrarios. A mi no me da pena el empate. Me da alegría como jugó el equipo".

"Gabriel (Gómez) es un líder, sin desmeritar, él tiene esa capacidad para que el equipo no se le parta. En Trinidad se me partió".

"Nos ponemos muy ansiosos todos, es un partido para jugadores con experiencia".