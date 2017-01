Román Torres y "Bolillo" Gómez votaron por Messi y Guardiola para los Premios Fifa

Román Torres y Hernán Darío "Bolillo" Gómez, capitán y técnico de la selección nacional respectivamente, coincidieron en sus votaciones por el Mejor Técnico y Mejor Jugador 2016 de los premios que otorgó hoy la Fifa en la gala "The Best" celebrada en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Suiza.