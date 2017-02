Blackburn viaja mañana a Perú para jugar con el Sporting Cristal

Blackburn habló con el diario Líbero de Perú sobre su nuevo club.

¿Hay algo especial de por qué te dicen “Toro”?

Muchos dicen que es por mi juego aéreo y contextura física. Me elevo muy bien y tengo un fuerte golpe. Lo mío es el área.

¿Sientes el peso porque llegas como la esperanza de gol?

No me siento el salvador por los goles, nada de eso... Voy al Perú a jugar por Sporting Cristal y trabajar con humildad y sacrificio.

¿Por qué decidiste venir a jugar en el Perú?

Quiero afrontar este reto personal. Sé que es una liga competitiva el Perú y un equipo grande como Cristal.

¿Qué sabes de tu nuevo equipo?

Seguí sus partidos por internet. Sé que goleó al Alianza de Sullana y que cuenta con un gran plantel. Que jugará la Copa y que es uno de los grandes del Perú y a nivel internacional.

¿Tienes algún diálogo con el técnico “Chemo”?

No por ahora. Pero nos vamos a conocer. Sé de él, que jugó por Europa y que dirigió grandes equipos. Es un gusto que me dirija y no pienso defraudarlo. Daré todo en el campo.

¿Conoces a Carlos Lobatón, capitán del equipo? Sí, de vista. Lo conozco porque ha jugado con la selección de Perú, sé de su calidad.

¿De Diego Ifrán, el delantero con el que pelearás el puesto?

No mucho. Pero la lucha en el puesto será sana y el que juegue tendrá que dar todo en para bien del equipo. En lo personal tendré más exigencia.

¿Te comunicas con tu compatriota Luis Tejada?

Sí. Él me habló más del fútbol peruano y de sus exigencias. Somos compañeros también en la selección de Panamá.

¿Te desligaste de Saprissa para que Comunicaciones te ceda a préstamo?

Mañana (hoy) a primera hora se soluciona. Solo faltan unas firmas.

¿Sporting Cristal te dijo por la demora?

Enviaron los documentos para el préstamo, falta que los firme. Al Perú debería llegar el sábado.