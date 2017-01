El West Ham "no venderá a Payet en el mercado de enero" , asegura propietario

El West Ham "no venderá a Dimitri (Payet) en el mercado de enero", aseguró este sábado David Sullivan, uno de los propietarios del club londinense, a pesar de que el internacional galo se negase a volver a jugar con los "Hammers".

"La postura del comité directivo es que no queremos vender a Dimitri. Económicamente no necesitamos vender a Dimitri, y no venderemos a Dimitri en el mercado de enero", sentenció Sullivan en el programa del partido del sábado ante el Crystal Palace.

"Todo lo que le pedimos ahora es que demuestre tanto compromiso para honrar su contrato con el West Ham como le han demostrado los aficionados", añadió el copropietario sobre la estrella del equipo, que firmó un nuevo contrato de cinco años hace menos de un año.

Multitud de aficionados de los 'Hammers' están enfadados con su ídolo.

El jueves, el entrenador del West Ham, Slaven Bilic, reveló que Payet no quería jugar más con el club.

"Hablé con el presidente y no es una cuestión de dinero. Le ofrecimos un contrato de larga duración porque queremos que se quede", declaró el técnico croata.

El jugador de 29 años, una de las estrellas de Francia en la última Eurocopa, llegó al West Ham en verano de 2015 por cerca de 15 millones de euros procedente del Olympique de Marsella.

Según el rotativo galo L'Equipe, la nueva directiva del club marsellés pretende la vuelta del jugador.