Mourinho del Máncheter United y Puel del Southampton buscan su primer título en Copa

Despedido del Chelsea la temporada pasada tras haber ganado el título de liga en 2015, Mourinho aterrizó en Mánchester con una misión: revivir la época más gloriosa del club más rico del mundo, incapaz de levantar un trofeo en la Premier League desde 2013.

"Es más importante para el club que para mí. He hecho tantas cosas buenas en mi carrera que no me dejaré influir por un pequeño detalle", dijo Mourihno sobre su primera final.

No obstante, el extécnico del Real Madrid reconoció que la victoria será buena para afrontar la última etapa de la temporada.

Pese a las llegadas del francés Paul Pogba, el jugador más caro del mundo, y el sueco Zlatan Ibrahimovic, Mourinho sólo ha conseguido clasificar al equipo en la sexta posición de la tabla, a 12 puntos del líder Chelsea, lo que casi los descarta para ganar el campeonato inglés.

Sin embargo, el portugués tiene la mirada puesta en la clasificación para disputar la próxima temporada la Liga de Campeones, si quiere salvar una temporada mediocre, como máximo objetivo. En estos momentos, los Diablos Rojos se encuentran a dos puntos del cuarto, el Arsenal.

Desde finales del año pasado, el Mánchester United está cosechando una buena racha de victorias, con tan solo dos derrotas en los últimos 28 partidos.

Enfrente, el conjunto de Mourinho se medirá a un modesto Southampton, cuyas esperanzas de hacer una buena temporada pasan por llevarse el triunfo en el emblemático estadio de Wembley.

Puel sigue siendo un entrenador desconocido en Inglaterra, como asegura el diario The Sun.

En cambio, el preparador francés ha imprimido un juego ofensivo y vistoso para deleitar a sus aficionados. Entre su plantilla se halla el centrocampista español Oriol Romeu, quien está jugado su primera temporada en el conjunto inglés.

En la Premier League, el Southampton se halla en la 11ª posición con 30 puntos, lejos de los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

Ante el Mánchester United, Puel intentará sacar el máximo provecho de la perla procedente del Nápoles, Manolo Gabbiadini, quien ha marcado tres goles en sus dos últimos encuentros.

Los pupilos de Mourinho, en cambio, podrían pagar el desgaste de haber jugado en una semana en la Premier League y en la Europa League.