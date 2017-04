Lingard renueva con el Mánchester United hasta 2021

Lingard, de 24 años, ha estado unido al United desde que tenía siete años. Con su nuevo contrato está unido hasta junio de 2021, con la posibilidad de una ampliación por una temporada más.

"El Mánchester United siempre ha sido un gran parte de mi vida", afirmó Lingard en el comunicado del club.

"He estado con el club desde que tenía siete años y siento un gran orgullo cada vez que me pongo la camiseta. Haber marcado en dos finales de copa para el que es mi club desde la infancia me hizo sentir inmensamente orgulloso, tanto a mí como a mi familia", apuntó.

Según su entrenador José Mourinho, Lingard "tiene una gran inteligencia" y combina "su energía con su habilidad para ser un jugador con un gran futuro".

"Jesse es un integrante popular del plantel y estoy encantado con que haya firmado un nuevo contrato", aseveró el técnico portugués.