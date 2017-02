Chelsea se desliga de los rumores sobre Arda Turan

Al supuesto interés del Chelsea en el fichaje de Arda Turan, publicado por medios turcos y del que se hicieron eco en toda Europa este viernes, respondió el club inglés con un silencio absoluto. Un simple “no comment” para desmarcarse de cualquier rumor y no tener que entrar a valorarlo.

“Si hubiera que hablar de todos los rumores no habría fin”, explicó una fuente cercana al Chelsea, remarcando el interés del club en permanecer al margen de todas las noticias que se repiten en cuanto al mercado de fichajes, que ha ido más allá del final del periodo invernal y provoca la aparición habitual de teóricos jugadores que estarían en la mira de Antonio Conte para reforzar su plantilla el próximo curso.

Arda Turan es el último de una lista que en la última semana comenzó con Arturo Vidal, siguió con Balde Keita, continuó con Andrea Belotti y concluyó con Claudio Marchisio, jugadores todos ellos que han sido relacionados con Stamford Bridge. Como antes lo fueron Dembélé, Craig Gordon o Diego López. O Lukaku, Franck Kessie, Thomas Müller y Alexis Sánchez. O…

¿Se ha comprado Arda Turan una propiedad en el barrio londinense de Chelsea? Esta fue puesta como una de las razones para relacionarle con el club, añadiéndose a un viaje la última semana en que visitó a su ex compañero Diego Costa y en que se afirmó se reunió con ejecutivos del Chelsea para tratar un futuro contrato.

“Habría que preguntárselo a él”, sentenció esta misma persona, dando a entender que el club no ha dado ningún paso en este sentido e insinuando que pudiera ser el propio futbolista, o su círculo próximo por medio de sus agentes, quien haya dado vuelo a una información interesada… Para él.

Con Hazard como figura indiscutible en la banda izquierda del ataque, el sistema de Conte, con tres centrales y dos carrileros largos, dificulta la posibilidad de imaginar a Turan quitándole el puesto en la izquierda a Marcos Alonso. O a Kanté, Matic, Moses, Pedro o Willian.

Antonio Conte ha conjuntado un Chelsea que en nada se parece al equipo deprimido que dejó Mourinho y que no pudo resucitar Hiddink; que vuela en la Premier League y que ha logrado que cualquier conflicto de vestuario (Cesc o Diego Costa son buenos ejemplos) no afecte ni al rendimiento colectivo ni a las relaciones entre la plantilla.

Y en este escenario se hace difícil contemplar el fichaje de un jugador que habiendo sido relacionado en no pocas ocasiones con el fútbol chino después de no asentarse en el equipo titular del Barcelona, no provocaría un salto de calidad en el vestuario blue.

No hace demasiado Luis Enrique proclamó sin disimulo su intención de mantener a Arda Turan en el Barcelona por más que desde los despachos se entendía, y se entiende, que un traspaso cifrado alrededor de los 40 millones de euros sería tan provechoso económicamente como poco problemático deportivamente… Y ahora que el entrenador asturiano parece comenzar a perder mando en el club azulgrana no extraña que el nombre del futbolista turco reaparezca en el escenario.

En el Chelsea, sin embargo, nadie responde.

Texto: Jordi Blanco (ESPN Digital)