Arsenal y Liverpool buscan redimirse, el Chelsea mira a todos desde arriba

A priori son los Gunners los que más sencillo lo tienen con su partido frente al Hull City (18º) en el Emirates Stadium, en el encuentro que este sábado a las 12h30 GMT abre la jornada.

Por su parte el Liverpool, en uno de los duelos más actractivos del fin de semana en las islas, se desplaza al campo de un Tottenham (2º) que bajo el auspicio del argentino Mauricio Pochettino está cuajando una sensacional temporada.

A 9 puntos de los Spurs, el sólido y efectivo Chelsea (1º) visita el domingo al Burnley (12º), en busca de asestarle el zarpazo definitivo a un campeonato que, salvo inesperada debacle, se va tornando más azul cada día que pasa.

Los Blues cuentan además con la baza de no estar en ninguna competición europea, lo que les allana el camino.

Al contrario que el Arsenal, que el próximo miércoles se enfrenta al Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions; o el Manchester United de Jose Mourinho (6º), que no ha perdido en las últimas 15 jornadas y que el sábado recibe al Watford (10ª). El jueves, en Europa League, se enfrenta al Saint-Étienne francés.

Los Gunners han abandonado -como cada año por estas fechas- toda esperanza de levantar la Premier y -también como cada año por estas fechas- cabe preguntarse si ésta no será la última campaña de Wenger, que el próximo junio termina contrato, al frente del equipo.

En cualquier caso el técnico, aunque reconoce que su equipo "no está bien", no tira la toalla. "No hay nada decidido, no podemos darnos por vencidos", dijo tras la derrota frente al Chelsea del sábado pasado (3-1).

La jornada la cierra el lunes el duelo entre Bournemouth (14º) y el Manchester City (3º) del español Pep Guardiola, cuyo juego sigue arrojando dudas.

Los Citizens firmaron el pasado domingo una agónica victoria en el tiempo descuento frente al Sweansea (17º) con un doblete del brasileño Gabriel Jesús y reciben el próximo martes 21 de febrero al Mónaco en los octavos de final de la Champions.