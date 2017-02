El ucraniano Zozulya deja el Rayo Vallecano por presión de hinchas

"Hemos recibido la noticia de que está teniendo problemas con un grupo radical y lo primero que hemos hecho ha sido hablar con el Rayo. Hemos acordado para proteger a la persona y jugador nuestro que regrese a Sevilla", dijo el director deportivo del Betis, Miguel Torrecilla, este miércoles a la radio del club.

"El jugador está muy afectado, no se esperaba que esto pudiera pasar. Ayer dedicó un texto a toda la afición del Rayo pero parece ser que esto no ha llegado a determinados sectores", añadió el responsable bético.

El Rayo y el Betis habían llegado en la noche del martes a un acuerdo para la cesión del jugador ucraniano al equipo madrileño, pero ya entonces los mensajes de los aficionados contra el jugador empezaron a hacer planear dudas sobre la operación.

Los aficionados rayistas, especialmente su ala más radical de orientación ultraizquierdista, acusaron de tener vínculos neonazis al jugador, que fue insultado este miércoles al llegar al entrenamiento del equipo.

"No queremos a tipos como Zozulya. Su filiación nazi le impide vestir la franjirroja. No la vas a ensuciar. No eres bienvenido", afirmaba un tuit del grupo Bukaneros, los hinchas radicales del Rayo.

El jugador, que siempre ha mostrado su apoyo al ejército de su país, apareciendo incluso con un arma y vestido de militar, llegó a publicar una carta en la que insistió en que "no estoy vinculado ni apoyo a grupo paramilitar ni neonazi alguno".

"He realizado una importante tarea en Ucrania colaborando con el ejército para proteger a mi país, además de ayudar a los niños y los más desfavorecidos. Todo ello en unos tiempos tremendamente difíciles al encontrarse Ucrania en guerra", afirmaba la carta.

La misiva no ha calmado los ánimos y el jugador volverá al Betis, pese a que ya no podrá jugar con el equipo sevillano ni con ningún conjunto esta temporada.

"En el Betis no puede jugar porque pertenece al Rayo, ya está inscrito. Tampoco puede irse a otro mercado, porque al empezar la temporada 2016-2017 ya estaba inscrito con el Dnipro. Pasa al Betis y ahora al Rayo. Ha cubierto el cupo de traspasos a equipos", concluyó Torrecilla.