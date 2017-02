"Me siento bastante español", dice Griezmann

"Sí, la verdad es que me siento bastante español (...) Hablo con mi esposa y mi hija en castellano, ¡hasta cuando me enojo pienso en ese idioma!", explicó el futbolista, que con 13 años se integró en las categorías inferiores de la Real Sociedad.

Griezmann, de 25 años, aseguró asimismo que de no ser por su actual entrenador, el argentino Diego Simeone, no habría sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

"Me ha cambiado, le ha aportado tantísimas cosas a mi juego que es difícil empezar a describirlas. Digamos que no habría sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo si no fuera por él. Me ayudó sobre todo a ser más efectivo frente al marco, a definir todas las oportunidades", abundó el futbolista.

En cuanto a los rumores que le sitúan en las filas del Mánchester United la próxima temporada, el delantero dijo sentirse "muy feliz en Madrid", al tiempo que afirmaba querer ganar "muchos trofeos" con el Atlético. "En el plano personal vivo muy contento, y en el futbolístico estamos a punto de estrenar un nuevo estadio y eso es muy importante", añadió.

En la entrevista el francés también hizo mención a las dos dolorosas finales que le tocó perder en 2016, la de la Champions League frente al Real Madrid en la tanda de penales, y, dos meses después, la de la Eurocopa, contra Portugal en la prórroga.

"Han sido dos de las decepciones más importantes de mi carrera. Por eso uno de mis grandes objetivos a corto plazo es volver a una final, y estoy convencido de que, cuando eso pase, ahora sí la ganaré", aseguró.