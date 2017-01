Luis Suárez afirma que a "Messi hay que renovarle, no tener sentido común"

"A Messi lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común", aseguró Luis Suárez tras el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey en la que el Barça ganó 3-1 al Athletic de Bilbao para meterse en cuartos con goles del uruguayo, de Neymar y el decisivo tercero de Messi.

Horas antes, el director general del Barcelona, Oscar Grau, había afirmado: "queremos que el mejor jugador de la historia se quede en el Barça y queremos renovar a estos jugadores hechos en casa".

"Son los mejores y se deberían retirar en casa", afirmó en alusión a Messi y a Andrés Iniesta.

"Se debe analizar, estamos trabajando con sentido común y discreción. Queremos que Messi se quede y encontraremos la manera, seguro. Me gustaría tranquilizar a los socios", apuntó.

Después de las recientes renovaciones de contrato hasta 2021 del brasileño Neymar (24 años) y del uruguayo Luis Suárez (29 años), el Barcelona anunció su intención de renovar a su estrella argentina (29 años).

Preguntado por las declaraciones de Grau, el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez, prefirió mantenerse cauto.

"No sé lo que ha dicho el director general. Dime un partido en el que Leo Messi no haya sido decisivo, no sé de números, sé de fútbol, todos queremos que Messi esté muchos años aquí, haciéndonos disfrutar, el resto no es importante para mí", aseguró Luis Enrique tras el partido contra el Athletic.