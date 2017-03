Luis Enrique, "aliviado" tras anunciar su salida del Barcelona

Luis Enrique afirmó que está "en cierto modo, un poco aliviado, y focalizando la atención en este final de temporada apasionante por lo que significa, por las posibilidades que tenemos y los objetivos que buscamos".

El técnico azulgrana rechazó hablar más sobre su anuncio, pero aseguró que no influirá en el rendimiento del equipo.

"Estamos centrados todos, el equipo en la misma línea de siempre en lo que consideramos que es lo más importante que es ganar títulos", explicó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Celta del sábado.

Negó también que su salida se deba al tremendo desgaste que supone entrenar a un club como el Barcelona, reiterando que tiene más que ver con su intensa forma de trabajar con el entorno.

"hay clubes que tiene mayor repercusión, pero esto es una tara que tengo como entrenador, no saber desconectar y esto hace que el modo 'on' esté conectado mucho tiempo, así que no es algo general, yo veo muchos entrenadores que están muchos años y disfrutando al máximo de su profesión, no es mi caso", dijo.

Luis Enrique insistió en que tiene "una relación ideal con el vestuario" y admitió que la buena racha de resultados de los últimos partidos ha permitido crear una buena dinámica.

"Es una evidencia que cuando hay dificultades, el hecho de darle rápido la vuelta y generar, a través del juego y los resultados, la confianza para mejorar... creo que ahora estamos en esa línea", dijo.

Hay que "seguir en esta buena dinámica, encadenando victorias a través de nuestras armas", añadió, antes de afirmar que "estamos en un buen momento en la Liga, ahora estando primeros pero con uno de los rivales directos (el Real Madrid) con un partido menos, y tenemos que seguir en esta idea de sumar, sumar, sumar y esperar que los demás no hagan lo mismo".

El Barça se juega los próximos tres puntos frente al Celta, "un equipo de los más complicados de combatir, un equipo con calidad y que requerirá todo nuestro buen nivel para solventarlo", concluyó.