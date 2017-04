"Intachable", dice Luis Enrique sobre el comportamiento de Lionel Messi

"Un jugador respetuoso con los árbitros, cero conflictivo, genera cero polémicas. Es de aplaudir su comportamiento, que es intachable", señaló Luis Enrique en rueda de prensa.

También le preguntaron si consideraba que Messi protesta más este año a los árbitros que en los anteriores.

"Fuera y dentro del terreno de juego (su actitud) es intachable y única. Lo he visto muy bien. Hoy tenía incluso la posibilidad de no entrenar y de tener descanso. Son todo situaciones positivas y lo veo a su mejor nivel", añadió el entrenador.

Messi no jugará el domingo ante el Granada en la 29ª jornada de Liga porque está sancionado.

El argentino fue sancionado el martes por la FIFA por haber insultado a un árbitro unos días antes en un duelo ante Chile de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. No pudo jugar contra Bolivia (derrota 2-0) y tampoco podrá hacerlo contra Uruguay, Venezuela y Perú. Sólo podrá volver en la última fecha ante Ecuador.

"No me interesan las polémicas. He hecho una defensa clara de Messi, de su actitud dentro y fuera de los campos y el resto no lo tengo que valorar", añadió Luis Enrique sobre la sanción.

El Barça, segundo a dos puntos del Real Madrid, necesita puntuar con el fin de afrontar con tranquilidad el siguiente partido de la 30ª jornada de Liga el miércoles frente al Sevilla.