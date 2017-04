Griezmann se ve favorito para el derbi contra el Real Madrid

"Confío en mis compañeros y en mi entrenador, por eso me veo favorito", dijo este jueves Griezmann durante un acto publicitario.

"Tenemos muchas ganas y seguro que si ganamos nos dará todavía más confianza y nos ayudará para lo que queda de temporada", añadió el delantero rojiblanco, cuyo equipo marcha busca seguir afianzándose en la tercera posición liguera que da acceso directo a la Liga de Campeones.

"Más que por los puntos por la 'Champions' tenemos que ganar ese partido por la afición y por nosotros", dijo, no obstante, Griezmann.

El delantero tampoco descarta intentar pelear por la Liga, pese a que se encuentran a diez puntos del líder, el Real Madrid, que además tiene un partido menos que sus rivales madrileños a falta de ocho jornadas para el final del campeonato español.

"El año pasado estábamos a nueve puntos del primero y a tres fechas estábamos empatados. Será difícil, pero lo intentaremos", dijo, antes de volver a mostrar su cansancios por las preguntas sobre su futuro.

"Siempre son las mismas preguntas, no sé qué decir, lo he dicho tantas veces, muchas portadas de los periódicos siempre diciendo que me veía aquí", dijo el quinto mejor goleador de la Liga española con 14 goles esta temporada.

"Creo que ya he contestado a esto y no volveré a contestar. No es que esté harto, pero casi", concluyó.