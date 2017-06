Irán clasifica al Mundial de Rusia 2018

La selección de Irán derrotó por 2-0 a su similar de Uzbekistán y aseguró un cupo para el Mundial de Rusia 2018.

El equipo dirigido por el portugués Carlos Queiroz ganó frente a 100 mil espectadores en el estadio Azadi gracias a los goles de Sardar Azmoun (23′) y Mehdi Taremi (88′).

Los iraníes llegaron a los 20 puntos en el Grupo A de las Clasificatorias Asiáticas, abrochando un cupo en la Copa del Mundo. Segundos están Corea del Sur con 13 y tercero Uzbekistán con 12.

Irán se une al local Rusia y a Brasil, los tres equipos que han clasificado al certamen que se desarrollará en 2018 en Europa.

