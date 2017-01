Bolillo: "Para mi fue muy mal partido, tienen la razón de lo que digan"

"Hoy me pueden decir lo que quiera, vende humo, para mi fue muy mal partido, tienen la razón de lo que digan", dijo "Bolillo" Gómez luego de la conferencia del triunfo sobre El Salvador.

"Hay jugadores que no jugaban y les costó". explicó Gómez referente a jugadores que no estaban activos con sus diferentes clubes.

"El partido con 10 cuesta mucho, el profe Lara sabe y nos costó. Hoy Panamá no fue superior, hoy las jugadas fueron de El Salvador. No hubo buena actitud, hoy no me gustó Panamá", agregó el estratega colombiano.

Panamá logró la clasificación a la Copa Oro y explicó que el torneo de Uncaf es complicado para los jugadores panameños debido a la fecha.

"No me siento cómodo rumbo a la Copa Oro que se jugara este año, el objetivo sigue siendo la eliminatoria".