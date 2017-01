"He ido a dos y gané las dos", Pinto referente a su tercera Copa Centroamericana

"He ido a dos y gané las dos, espero ir a la tercera y ganarla. No es fácil. Hay equipos más competentes, estamos en un campo complicado y hay cosas que no podemos tapar, pero es nuestra intención y sueño... Sería bonito poder decir que siempre he ido a una Uncaf la he ganado", declaró Pinto a la prensa hondureña.

El estratega colombiano se coronó campeón con Costa Rica en los torneos de Uncaf del 2005 y 2013, celebrados en Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

Pinto señaló que sus dirigidos se encuentran motivados para el torneo que inicia mañana, viernes, y se extenderá hasta el 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.

"Estamos motivados y con ganas, muchas ganas por este campeonato, que indudablemente representa mucho para el fútbol de Honduras".

Honduras enfrenta mañana, viernes, a partir de las 4:00 p.m. a su similar de Nicaragua en el partido inaugural del certamen..