El arquero Boruc se retira de la selección de Polonia

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar oficialmente mi retirada del fútbol internacional", dijo Boruc, quien se dio a conocer en el Celtic Glasgow.

"No fue una decisión sencilla para mí y fue una que me he tomado muy seriamente", prosiguió el guardameta.

"Sin embargo, después de pensarlo mucho y considerarlo siento que ahora es el buen momento para centrarme en mi familia y en mi carrera en el Bournemouth", aclaró el ya exinternacional.

Boruc, que debutó con la selección en 2004, disputó su último encuentro en noviembre en un partido amistoso frente a Eslovenia y quedará como el guardameta que más partidos (64) ha jugado con el combinado nacional.