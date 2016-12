The Strongest se corona campeón del fútbol boliviano al vencer 2-1 a Bolívar

Los atigrados sumaron su décima primera estrella en su palmarés, desde la creación del fútbol profesional en el país.

Abrió el marcador el argentino Fabricio Pedrozo a los 31 minutos, aprovechando una falencia defensiva en la zaga celeste, y la estocada final estuvo a cargo del paraguayo naturalizado Pablo Escobar a los 73 minutos. El español Juan Miguel Callejón descontó a los 88 minutos, dándole más suspenso al encuentro.

El flamante campeón se adjudicó también la primera plaza de Bolivia para la versión 2018 de la Copa Libertadores de América, un regalo navideño que la parcialidad gualdinegra sigue celebrando en las principales calles de la urbe paceña.

Los dos clásicos rivales del fútbol boliviano cumplieron una de las mejores campañas del torneo boliviano de la mano de dos técnicos extranjeros: el venezolano César Farías, en The Strongest, y el español Beñat San José en Bolívar.

De nuevo se le escapó a Bolívar

Anímicamente, Bolívar llegaba más disminuido, pues el miércoles pasado, cuando ya acariciaba el título, lo dejó escapar en los últimos segundos del descuento, dejando que el modesto Sport Boys lo derrotara 3-2. Además del partido, entonces perdió por expulsión a dos de sus jugadores clave: los delanteros Juan Carlos Arce y el argentino Gastón Cellerino.

En contraste, The Strongest se presentaba más íntegro, acicateado por llegar a un desenlace forzoso cuando prácticamente había perdido las ilusiones de alcanzar el título. Además, los atigrados tenían un plantel más completo.

Desde el inicio del lance, ambos planteles apostaron por el juego recio, brusco y hasta mal intencionado, llevando al terreno las disputas que en los últimos días habían generado las dirigencias de ambos equipos. Fue un partido de alto voltaje que no sólo definía el campeonato sino que, para colmo, enfrentaba a los dos eternos rivales paceños.

Por esto, la belicosidad superó al fútbol en gran parte del choque y muestra de ello fueron las trece cartulinas amarillas que el árbitro distribuyó entre los dos equipos.

Ambos planteles tuvieron varias opciones desperdiciadas de gol, lo que proporcionó mayor emotividad al cotejo. El venezolano César Farías planteó un esquema táctico más ordenado en The Strongest, anulando al español Juan Miguel Callejón, la figura desequilibrante en el plantel celeste.

El segundo tiempo careció también de fútbol y la intensidad de juego aumentó, pero las mayores oportunidades las tuvo The Strongest. El líder del equipo, Pablo Escobar, protagonizó el segundo zarpazo atigrado a los 73 minutos. Cuando The Strongest parecía alzarse con un cómodo triunfo, el español Callejón anotó el descuento a los 88, dándole al lance un final de infarto.

Bolívar y The Strongest llegaron a esta instancia de definición tras empatar con 49 puntos a la conclusión del torneo Apertura-2016. En gran parte de la segunda rueda, Bolívar no soltó la punta del torneo y en algún momento llegó incluso a tener una ventaja de hasta siete puntos sobre los atigrados, pero The Strongest no se dio por vencido y con su tradicional empuje forzó un desempate final con un desenlace que muy pocos esperaban.