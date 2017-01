Seleccionador de Marruecos sale en defensa de su homólogo marfileño atacado por la prensa

Ambos técnicos comparecieron juntos en la conferencia de prensa y Renard estalló cuando un periodista preguntó a Dussuyer si pensaba dimitir tras la eliminación de Costa de Marfil, que de esta manera no podrá revalidar el título logrado hace dos años.

"Por el momento, estoy muy decepcionado porque no se alcanzaron los objetivos (...) La noche va a ser larga. Esperen a mañana", contestó dignamente Dussuyer.

Pero a Renard no le gustó la pregunta: "Si me lo permite, y creo que se de lo que hablo, cuando uno viene a una sala como esta no comparece ante un tribunal".

"Tiene a un entrenador, Michel Dussuyer, al que conozco desde hace tiempo, que es un hombre respetable. Hasta el momento, se clasificó para una Copa de África y ha comenzado de la mejor manera la clasificación para el Mundial", le dijo al periodista.

"Me pasó exactamente lo mismo con Zambia en 2013, después del título de 2012. Empatamos tres partidos y nos echaron. Cierto, el objetivo de Costa de Marfil no era quedar eliminado en la primera fase. Solo los resultados os hace decir a veces cosas que no pensáis. Entonces, por favor, un poco de decencia para los entrenadores", que hasta coronarse campeón continental con Costa de Marfil en 2015 sufrió un tratamiento parecido en el país de los Elefantes.

"Hubo gente que dijo que yo no era digno de entrenar a Costa de Marfil. El problema es que tres semanas después, esos mismos bailaban encima de las mesas. Tenéis que dejar de cambiar de chaqueta", insistió indignado.

Renard no solo criticó a los periodistas marfileños, sino también a los marroquíes, tras lograr la clasificación a una segunda fase algo que la selección norteafricana no lograba desde hace 13 años.

"Exjugadores, exseleccionadores que dan sus opiniones...¡Qué hagan primero su trabajo allá donde están! Lo que me horroriza del fútbol actual es que todo el mundo tiene la solución", espetó.