Ryan, el portero que sueña ganar el Mundial con Australia

"Esperamos que un día Australia sea campeona del mundo". El arquero Mathew Ryan no esconde las ambiciones de los Socceroos, que el lunes debutan en la Copa Confederaciones ante Alemania en Sochi.

"En 2015 ganamos la Copa de Asia, nuestro primer gran trofeo. Estoy muy orgulloso y aprendí muchas cosas durante ese torneo", explicó recientemente el portero que jugó la segunda parte de la temporada pasada en el Genk belga, cedido por el Valencia español.

"Antes del Mundial-2014 en Brasil, el equipo se rejuveneció. Este grupo juega junto desde hace tres años. Por lo tanto estamos en fase de maduración. Queremos hacer crecer a la selección y esperamos un día que Australia sea campeona del mundo", explicó.

En 2006, los Socceroos abandonaron la Confederación de Fútbol de Oceanía para integrarse en la asiática y en 2015, en Sídney, ganaron su primer campeonato continental derrotando en la final a Corea del Sur.

"Un éxito que nos ha dado mucha confianza y que es muy prometedor", explica Ryan, que se define como muy "patriota". "Amo a mi país y al fútbol. En la selección, puedo combinar esas dos pasiones".

"Australia es un equipo joven, pero no tenemos miedo"

La trayectoria de este portero de 25 años (y 1,85 m de altura) ha sido un poco caótica en los últimos meses, después de un inicio de carrera en Europa muy prometedor.

Tras despuntar siendo muy joven en la liga australiana, fichó por el Brujas en 2013 y en dos de las tres temporadas en las que estuvo en este equipo fue elegido el mejor portero del campeonato belga (2014 y 2015).

"Tuve la suerte de tener a Michel Preud'homme como entrenador", admitió en referencia al mítico portero de los Diablos Rojos en las décadas de 1980 y 1990. "En mis temporadas en el Brujas, progresé a pasos agigantados. Al punto de convertirme en internacional".

Traspasado al Valencia, Ryan disfrutó de menos minutos de juego y a menudo fue suplente (23 partidos como titular entre 2015 y enero de 2017).

- Paso caótico por el Valencia -"En Valencia fue un caos. Los entrenadores se sucedían y encima me lesioné", explicó Ryan, que suma ya 32 partidos como internacional, y que relanzó su carrera en la última parte de la pasada temporada, cuando volvió a Bélgica para jugar con el Genk.

Sus buenas actuaciones en Bélgica le han llevado a fichar por el Brighton, equipo recién ascendido a la Premier League inglesa, campeonato que volverá a disputar tras 34 años de ausencia.

"Comparo el Brighton con la selección de Australia: dos equipos en pleno progreso. Yo confío" en los dos proyectos, asegura un portero cuyo objetivo antes de cada partido es "parar todos los balones". "Sé que no es posible, pero siempre mantengo ese estado de espíritu".

El lunes se enfrentará a Alemania, actual campeona del mundo, aunque a Rusia ha viajado sin sus grandes figuras: "No tengo miedo. Ya me he enfrentado a Messi. No hay nada más excitante que enfrentarte a los mejores equipos y a los mejores jugadores del mundo".