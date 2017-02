Mo Farah defiende a Wenger tras la dura derrota en Múnich

Relacionados Bayern de Múnich golea al Arsenal en la Liga de Campeones

"Me gusta el Arsenal, me gusta lo que hacen. Para los atletas como yo, una carrera no te cambia, es el resultado el que puede cambiar. Es igual en el fútbol. Un partido como ese tendrá un efecto inmediato. A largo plazo, si ves lo que él (Wenger) ha hecho por el club, su trabajo es formidable", afirmó Farah, hincha de los Gunners, a la cadena británica ITV.

Los aficionados del Arsenal y la prensa inglesa son muy críticos con el entrenador francés. El revés en Múnich condena al equipo a una casi segura eliminación en la Liga de Campeones.

Wenger, de 67 años, tiene contrato con el Arsenal hasta el final de temporada. Lleva en el club desde hace 20 años, pese a que el club no gana la liga inglesa desde 2004.

Farah tiene en su historial de éxitos cuatro títulos olímpicos, con los dobletes 5.000-10.000 metros en Londres 2012 y Río 2016.