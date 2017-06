Indigna en Australia indiferencia de futbolistas sauditas a minuto de silencio.

Cuando antes del partido de calificación para el Mundial se pidió por altoparlantes en el estadio de Adelaide el minuto de silencio, el equipo australiano se formó en señal de respeto, tomándose del brazo en el círculo central.

Los jugadores saudíes permanecieron en cambio indiferentes en el campo de juego, al tiempo que responsables del equipo visitante explicaban que la tradición de marcar una pausa para rendir homenaje a difuntos "no forma parte de la cultura saudita".

La explicación enfureció a hinchas y responsables políticos de Australia, que apenas se recupera de la conmoción de haber perdido a dos ciudadanos entre las ocho personas muertas el fin de semana pasado a manos de tres yihadistas en Londres.

"Fue una vergonzosa falta de respeto, no sólo hacia los dos australianos muertos, sino también hacia todas las víctimas de aquel ataque terrorista en Londres", dijo Anthony Albanese, líder de la bancada laborista en el Parlamento australiano. "Aquí no hay excusas. No se trata de cultura. Se trata de una falta de respeto y pienso que fue vergonzoso", agregó.

El senador Derryn Hinch también manifestó su repudio: "Es un insulto."

La ola de indignación se extendió a las redes sociales. Frank Gardner tuiteó "Vergonzoso e irrespetuoso", mientras que Paul Jurdeczka dijo: "El minuto de silencio ajeno a la cultura saudita. Salvo cuando les conviene. Aquí se trata de ser respetuosos. Lo cual es humano".

La Federación Australiana de Fútbol dijo que se había acordado de antemano con la Confederación Asiática de Fútbol y la selección saudita hacer la pausa silenciosa para rendir homenaje a las víctimas del ataque terrorista.

"Tanto la AFC como la selección saudita acordaron realizar el minuto de silencio", indicó a la AFP un portavoz de la FFA.

"Posteriormente, la FFA fue informada por responsables del equipo saudita de que esa tradición no formaba parte de la cultura saudita y que se moverían a su sector de la cancha respetando nuestra costumbre mientras tomaban sus posiciones en el campo" de juego.

Australia ganó el partido 3-2 y sigue en liza de cara a la clasificación del Mundial de Rusia, aunque tiene por delante un partido difícil contra Japón, el 31 de agosto.