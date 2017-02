Estrella de la Sub-20 uruguaya castigado y con futuro incierto para Mundial

En medio de una fuerte polémica, la directiva de Nacional comunicó que Amaral, de 19 años, será apartado del plantel principal y entrenará con la tercera división tras culminar una discutida fase de preparación individual que pidió su representante, el exjugador Daniel Fonseca, con vistas a una mejor condición física de cara al Mundial Sub-20 de Corea del Sur (20 de mayo-11 de junio).

Este asunto generó conflictos al interior de Nacional. El fondo del asunto es que Fonseca pretende que Amaral se entrene en privado durante 30 días para que brille en el Mundial y luego negociarlo al fútbol europeo -la cláusula de rescisión de su contrato es de 3 millones de dólares-.

El DT de Nacional, Martín Lasarte, había anunciado que no aceptaría a Amaral en su vuelta de la preparación especial en Maldonado (este) acordada por la directiva con Fonseca y expresó también su enojo por no ser consultado por los dirigentes.

Este jueves se reunió con los dirigentes y se resolvió aceptar que Amaral se entrene un mes con un preparador dispuesto por Fonseca, pero que luego el jugador ya no será tenido en cuenta en el plantel que disputa el torneo uruguayo y que jugará la Copa Libertadores porque será enviado a la tercera división.

El miércoles el DT de la selección Sub-20, Fabián Coito, intentó sin éxito hablar con el jugador pero le pasó un mensaje claro: "si no compite no puedo evaluar si está para ir al Mundial". Coito dice que "si no entrena en un equipo no sé cual va a ser su preparación".

El médico de Nacional, Edgardo Barbosa, también se mostró molesto y advirtió sobre una preparación sin éxito pues Amaral tiene un problema genético que le hace tender a la obesidad: "acá hay un interés económico que nadie puede soslayar".

Amaral fue una de las estrellas de la selección de Uruguay que ganó este mes el 28° Campeonato Sudamericano Sub-20 en Ecuador, después de 36 años. Además, acabó compartiendo con otros tres jugadores la tabla de máximos goleadores al sumar cinco goles.