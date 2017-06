Alemania sale a la cancha a mostrar a sus jóvenes talentos

El campeón del mundo, a la cancha. Este lunes, Sochi recibe el debut de Alemania, pero será una versión distinta, descafeinada, para usar un término de moda. No están las figuras. Es un equipo alternativo, cuya base pertenece a la Bundesliga, con algunas incrustaciones que juegan en el extranjero como Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG) y Emre Can (Liverpool). Con plantel B y todo, igual asoman como uno de los que pelearán por el cetro. Su primer rival es Australia.

En ese sentido, el seleccionador Joachim Löw aprovecha la vitrina de la Copa Confederaciones para ir probando a nuevos jugadores, el famoso recambio que todo entrenador aspira a conseguir.

Sólo tres jugadores de la nómina fueron campeones del mundo hace tres años: el talentoso volante Julian Draxler (quien será el capitán en el torneo), y los defensas Matthias Ginter y Shkodran Mustafi. Una consecuencia de ello es que los monarcas del último Mundial presentan el plantel más joven del torneo de Rusia, con un promedio de 24 años de edad (el mayor es Chile, con 28,7). De los 21 elementos con los que dispone Löw, ya que no reemplazó a los lesionados Leroy Sané y Diego Demme, 16 tienen entre 20 y 25 años. El mayor de la plantilla es el delantero Sandro Wagner, con 29.

Ayer domingo, en la conferencia de prensa de rigor, el adiestrador germano dijo: “La Copa Confederaciones es como un regalo para mí, nos ayudará a alcanzar nuestras metas el próximo año. Y, después de eso, podemos mejorar a algunos jugadores a través de la experiencia que ganan en este torneo”. Löw no esconde que la competición que ahora se desarrolla no es una de sus prioridades. Tanto así que no sustituyó a los lesionados.