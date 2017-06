Berchelt no habla del panameño Corrales y se concentra en Miura

El campeón súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Miguel “El Alacrán” Berchelt dejó claro que por ahora su prioridad es el japonés Takeshita Miura y no el campeón panameño Jezreel Corrales. Aunque el futuro podría ser diferente.

Berchelt defenderá su corona el próximo 15 de julio ante el excampéon japonés Miura, en la pelea estelar en el Forum de California. El pleito coestelar de esta cartilla tendrá como protagonista al mexicano Robinson Castellanos quien busca destronar al súper campeón de las 130 libras de la Asociación Mundial Boxeo (AMB), Corrales.

Al ser cuestionado por el portal especializado boxingscene.com sobre un futuro pleito con Corrales, si este logra vencer a Castellanos; el titular del CMB aclaró que primero desea concentrarse en Miura.

"La verdad es que no he pensado en ello. Voy paso a paso y no puedo pensar en el futuro hasta después de 15 de julio." explicó Berchelt.

El propio portal deja entrever que es el plan de los promotores es que los ganadores de estos pleitos en las 130 libras se enfrenten en el futuro entre ellos.