Mayweather vs. McGregor ya tiene fecha y lugar

Mayweather anunció la pelea en su cuenta de Instagram con el gráfico que decía "ES OFICIAL !!!", mostrando fotos de ambos combatientes y a Las Vegas como la sede.

McGregor envió un tweet que decía "LA LUCHA ESTA ENCENDIDA". También incluyó fotos de los dos combatientes.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft