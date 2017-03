Chávez padre dice que Durán habla incoherencias

"Son puras incoherencias, la verdad, con todo el respeto. Sabe que yo siempre le he tenido un gran respeto a Roberto Durán, pero son incoherencias las que habla a la verdad", dijo Chávez a ESPN. "Creo que me lo voy a tener que llevar a Clínica Baja del Sol, porque no lo vi muy bien la verdad".

El exmonarca mundial se refería a la clínica de rehabilitación de adicciones que existe en México.

Durán afirmó que Chávez desconoce de boxeo al permitir que su hijo, Julio César Chávez Jr, realice un combate este 6 de mayo ante Saúl "Canelo" Álvarez.

"Mira yo soy franco, con el respeto de Chávez, te digo en tu cara Chávez, no sabes nada de boxeo, estoy hablando del padre, con el respeto que tú te mereces, yo no veo cómo tu hijo pueda ganarle a Canelo y si tu hijo le gana a Canelo, le digo a Canelo, retírate del boxeo, porque entonces estás acabado", dijo Durán en la charla.

Chávez y Durán tenían planeado realizar un pleito de exhibición a mediados del año pasado, pero el panameño desistió de realizarse los exámenes de dopaje exigidas por la Comisión Atlética de Nevada.

"La Comisión de Nevada quiso que nos hiciéramos el antidoping pero Roberto Durán no quiso", declaró Chávez a SportsCenter. "