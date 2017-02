"Canelo" Álvarez apostó su bolsa económica contra la de Chavez Jr.

Álvarez explicó a ESPN que de su parte la apuesta es seria.

"Claro que sí (que ganará), estoy muy seguro que de hecho, él decía que me iba a noquear en 8 rounds, no lo ha dicho ahora que estamos en gira de prensa, ni nada. Dice que me iba a noquear en 8 rounds, que me va a ganar y muy confiado, de hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba", señaló Álvarez.

Chávez acetó la apuesta, pero explicó que deben hablar sobre otros temas, teniendo en cuenta que no cobrarán la misma bolsa económica.

"Si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él agarre. Que sea algo coherente. Creo que eso es lo de menos, la bolsa es lo de menos, creo que la pelea es lo más importante, pero no me gustaría tampoco su bolsa contra mi bolsa, si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pero si yo voy a ganar 6 millones, digamos, él ganaría 24... Pero vamos a ver, de que se va apostar algo, se va a apostar", sentenció Julio César.