Bob Arum cataloga de cobarde a Orlando 'Siri' Salido

"Orlando Salido se acobardó", dijo Arum a The Ring. "Es la única manera de decirlo. Él pidió un cantidad descabellada de dinero. Estuvimos de acuerdo con la cantidad. Y luego dice: 'No' Él simplemente no quiere la pelea. ¿Por qué? Porque sabe que no puede vencer (a Lomachenko)".

"Fue un golpe de suerte la primera vez. Por lo tanto, no hay otra manera de pintarlo. Orlando Salido se acobardó de la pelea porque se le cumplieron sus demandas financieras y luego nos dejó saber que no está interesado en la pelea", sentenció el ejecutivo neoyorquino.

Sean Gibbons, asesor de Orlando Salido reaccionó de inmediato ante las fuertes declaraciones de Arum.

"Usar la palabra 'gallina' en la misma frase que Orlando Salido, eso es absurdo", dijo Gibbons en una entrevista telefónica a The Ring. "Orlando nunca se ha acobardado de ninguna pelea. Tuvimos buenas conversaciones con Bob. Pensé que había llegado a algún tipo de acuerdo. Pero simplemente no parece funcionar. Orlando Salido quiere dar a los fans de las peleas que quieren. Y no me entero de fans clamando por Salido-Lomachenko".

"Las cosas no funcionaron. Orlando me dijo 'Hey, ¿por qué pelear contra un tipo como Lomachenko que sé que va a correr, agarrar y abrazar, cuando puedo ir mexicano a mexicano con Francisco Vargas y dar a la gente lo que realmente quieren ver'. Los únicos que quieren ver a Lomachenko, son la gente de Lomachenko", sentenció el consejero estadounidense.

Arum no entró en detalles sobre las demandas de Salido y Gibbons y también se negó a mencionar en las cantidades en dólares. s dotados de Ucrania titular de las "Lomachenko peleará en marzo", dijo el CEO de Top Rank, empresa promotora que está cumpliendo 50 años.

"Carl (Moretti, vicepresidente de Top Rank) está buscando un oponente y estamos mirando hacia el final de marzo", confió Arum.

Salido, por su parte, estaría esperando ver que pasa en la contienda entre Francisco 'Bandido' Vargas, campeón súper pluma por el CMB, y el también mexicano, Miguel 'Alacrán' Berchelt, monarca interino en la misma categoría, pero por la OMB, la cual se realizará el 28 de enero en Indio, California.

Texto: izquierdazo.com