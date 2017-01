A definir puestos, para arrancar las series el domingo

La conformación de las series, en la próxima fase del XLVIII Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, aún no está hecha. Sin embargo lo único claro es que esa fase comienza el domingo 29 de enero.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que todas las series de la ronda de ocho comenzarán el domingo. Lo único que está garantizado es que Los Santos es el primer 'sembrado' de la siguiente etapa; las otras posiciones se deberán definir esta noche en la última jornada de la etapa regular.

Para la esta noche, Colón(13-8) visita el estadio Rod Carew para enfrentar a Panamá Metro (12-9), desde las 8:00 p.m.; ese partido será transmitido por TVMAX.

Además Herrera (12-9) jugará contra Los Santos (17-4), en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas; Chiriquí Occidente (13-8) se enfrentará a Chiriquí (7-14), en el estadio Los Naranjos de Boquete; Panamá Oeste (10-11) contra Darién (6-15), en el estadio de Metetí; Panamá Este (11-10) ante Coclé (12-9), en el estadio Remón Cantera de Aguadulce y Veraguas (7-14) jugará contra Bocas del Toro (6-15), en el estadio Omar Torrijos. Esos juegos comenzarán a las 7:00 p.m.

Los equipos que buscarán su ubicación para la siguiente ronda son: Chiriquí Occidente, Coclé, Colón, Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este y Herrera.

¿Qué pasará después?

La etapa de los ocho consiste en cuatro series que están pactadas al ganador de tres de un máximo de cinco partidos. Esas series enfrentan al 1ro. contra el 8vo., el 4to. vs. 5to., el 2do. vs. 7mo. y el 3ero. vs. 6to.

La FEDEBEIS adelantó que los dos primeros partidos de las series comenzarán en los estadios de los equipos que quedarán mejor ubicados en la tabla de posiciones, es decir los que terminen la fase regular en los cuatro primeros lugares.

Los encuentros tres y cuatro se realizarán en los coliseos de los elencos que ocupen del quinto al octavo lugar de la clasificación.

En caso de ser necesario un quinto juego, en algunas o en todas estas series, se realizará en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá. Le corresponderá al equipo, con la posición más alta en la clasificación, ser el local.