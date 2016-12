Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2017 está listo para comenzar

Nuevo sistema

La Federación implementó para este torneo un nuevo sistema de competencia, el cual presenta enfrentamientos directos, luego de jugarse la Serie Regular, que culmina el 27 de enero, en la cual clasificarán ocho equipos. En la Regular, los equipos se enfrentarán todos contra todos en partidos de local y visitador, para un total de 132 partidos.

Los enfrentamientos en las Series de Ocho, Semi Final y Final, se jugarán de acuerdo a un cuadro previamente establecido, en el cual los equipos se ubicarán dependiendo de su posición en la Tabla de Posiciones. Las Serie de Ocho y Semi Final, están pactadas al mejor de cinco, mientras que la Final se celebrará a siete encuentros, explicó Reluz.

Un total de 300 peloteros verán acción defendiendo los colores de sus respectivas provincias, en un torneo que promete ser de los más competitivos en los últimos años, en gran parte debido a la participación de muchos jugadores que han formado parte de seleccionados nacionales en eventos internacionales, con resultados positivos.

Calendario

Debido a la incursión de la novena de Panamá Este, se completaron 12 equipos que participarán de dicho Campeonato, por lo que diariamente se jugarán seis partidos a nivel nacional, lo que permitirá que los días lunes sean de descanso para todos, igualando sus condiciones técnicas, señaló Reluz.

El día inaugural del Campeonato se efectuarán seis partidos entre los equipos de Panamá Metro vs Chiriquí, en el Estadio Rod Carew, donde se realizarán los actos protocolares; Veraguas vs Colón, en Estadio Roberto Mariano Bula; Chiriquí Occidente vs Panamá Este, en el Estadio José Thompson; Los Santos vs Panamá Este, en el Estadio Justino Salinas; Bocas del Toro vs Darién, en el Estadio de Metetí; y Herrera vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera.

Calendario del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2017

Precios de entradas

El presidente de la FEDEBEIS, Benicio Robinson, anunció oficialmente la rebaja en los precios de entradas a los estadios a nivel nacional. En el Estadio Nacional Rod Carew, se cobrará B/.3.00 en las butacas y B/.2.00 en la general, en tanto que en el resto de los estadios a nivel nacional, la entrada será de B/.2.00.

“Esta es una petición directa de los aficionados y esperamos ver los estadios repletos, como resultado de la baja en los precios de entrada. Solo nos queda esperar el respaldo de los aficionados”, aseveró el Presidente de la Federación Panameña de Béisbol.

Esta temporada juvenil los estadios de Bocas del Toro y Chiriquí se encuentran en construcción, por lo que la Federación habilitó los estadios de Dolega, en Chiriquí, como sede de ese mismo equipo; y el Estadio Omar Torrijos Herrera, en Santiago, para albergar a la novena tortuguera. Todos los demás estadios funcionarán como de costumbre.

Repetición instantánea

“Otra novedad que implementaremos para la temporada 2017, será utilizar la Repetición Instantánea en todos los partidos que sean transmitidos por las diferentes televisoras. Hemos hablado con las televisoras y estamos en condición de aplicar el sistema; con el que también buscamos reforzar el trabajo de los árbitros”, concluyó Robinson.