Llegó la hora de los ocho mejores en el Nacional Juvenil

En la tabla de posiciones se registró empate en la tercera posición entre las novenas de Coclé y Chiriquí Occidente y en la quinta casilla entre Panamá Metro y Herrera, por lo que se aplicó lo señalado en la reglamentación del torneo.

En el empate entre las novenas de Coclé y Occidente, se aplicó el punto No. 2, de la Regla, ya que estos equipos dividieron en sus encuentros. En el bateo acumulado los coclesanos conectaron 17 imparables en 65 oportunidades, para un promedio de 0.262, mientras que los occidentales dieron 11 en 61 turnos, para promedio de 0.180, por lo que la tercera posición le corresponde a Coclé.

En el empate entre Panamá Metro y Herrera, la ventaja le correspondió al equipo metropolitano, al haberle ganado los dos encuentros a la novena de Herrera, por lo que Metro ocupó la quinta posición.

Los partidos para el domingo, todos programados a las 6:00 p.m., son, Panamá Oeste vs Los Santos, en el Olmedo Solé de Las Tablas, Panamá Este vs Colón, en el Mariano Bula, Herrera vs Coclé en el Remón Cantera de Aguadulce y Panamá Metro vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas de Puerto Armuelles.

Calendario completo de la Serie de Ocho