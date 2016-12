Caso de peloteros de Panamá Este queda en manos de Darién

La Liga Provincial de Darién tendrá que decidir si cede o no a Panamá Este a un grupo de peloteros para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Durante la realización del Congresillo Técnico, previo al certamen juvenil, una delegación, en la que estaban los peloteros afectados, solicitó una cortesía de sala para expresar su interés de jugar con Panamá Este y pedir que se revocara una medida que le impide salir del equipo de Darién y formar parte del equipo oriental.

Harold Rodríguez, Cristian Guerra y Ricardo Blackman son los jugadores que solicitaron la cortesía de sala. Con ellos estuvieron presentes el director del equipo juvenil de Panamá Este, Carlos Maldonado, y Alfredo Pérez, presidente de la liga de béisbol de esa provincia deportiva.

La semana pasada, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ordenó que siete jugadores que estaban dentro de los planes de Panamá Este para el certamen juvenil jugarán con los equipos de las provincias deportivas a las que representaron en el certamen anterior. Además de Darién, hubo peloteros que pertenecieron a los conjuntos de Panamá Oeste, Bocas del Toro y Colón.

No quieren cederlos

Cástulo Santos, presidente de la Liga Provincial de Darién, manifestó en el programa radial Frecuencia Deportiva que esa organización no cederá a los jugadores solicitados por Panamá Este.

"Nosotros no estamos en condiciones de prestar a ningún pelotero; no somos una liga en la que desarrollamos jugadores para que otros equipos se los lleven", enfatizó. "Nuestro amigo 'Fello' Pérez (presidente de la liga de Panamá Este) quiere que le prestemos a los jugadores, pero estos forman parte del equipo titular y no están dentro de los cortes, para que los podamos prestar."

En días pasados, la liga darienita envió una nota a la FEDEBEIS en la que plasmó su posición en ese caso; en ella detalló que no estaba en condiciones de ceder jugadores a otras provincias.

Congresillo

En el Congresillo Técnico se realizó la revisión de las nóminas de los equipos participantes de la edición 48 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

El certamen se iniciará el 3 de enero de 2016 y será dedicado al doctor Daniel Herrera.