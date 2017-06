Nacional de Béisbol Sub-15 está a la vuelta de la esquina

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que todo está listo para realizar el Campeonato Nacional Sub 15, programado para efectuarse del 18 al 24 de junio próximo, teniendo como sede las provincias de Herrera y Los Santos.

Mario Luis Delgado, secretario de la FEDEBEIS y presidente de la Comisión de Categorías Menores, dijo que el evento se realizará en los estadios Olmedo Solé, en Las Tablas, Los Santos; y Rico Cedeño, en la ciudad de Chitré, Herrera.

“El campeonato especial para jugadores de 15 años de edad, se jugará en un sistema de grupos, a todos contra todos en sus respectivas zonas, luego una serie cruzada y posteriormente el partido final de campeonato”, detalló Delgado.

El Grupo A está conformado por los equipos de Herrera, Metro B, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí Occidente, Colón y Coclé. Mientras que el Grupo B está integrado por Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y Metro A.

Las plantillas serán de 18 jugadores como máximo y 4 adultos, incluyendo el delegado. Las reglas a utilizar serán las actuales y vigentes en la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), misma que serán dadas a conocer durante los Congresillos Técnicos.

Dichos Congresillos se realizarán el sábado 17 de junio por separado a cada grupo. A las 4:00 p.m., los equipos que quedaron ubicados en el Grupo B, que tendrá como sede el Estadio Olmedo Solé; y a las 6:00 p.m., con los equipos del Grupo A, que jugarán en el Estadio Rico Cedeño.

Según el calendario oficial de juego, en los partidos inaugurales verán acción los equipos de Veraguas vs Herrera, en el Grupo A; y Los Santos vs Bocas del Toro, en el Grupo B. Todos los partidos iniciarán a las 8:00 a.m.

"De este torneo estaremos sacando el equipo que nos representará en el Pre Mundial de la Categoría, el cual está programado para celebrarse en Cartagena, Colombia, del 11 al 20 de agosto", informó el gerente de la FEDEBEIS, Anibal Reluz.

Reluz acotó que "una vez terminado el torneo, sacaremos la preselección, para aprovechar al máximo el tiempo disponible. Nuestra primera meta será alcanzar un cupo para el Mundial del próximo año y luego enfocarnos en buscar una medalla”.