Árbitro Edgar Stevenson representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Stevenson estaría formando parte del grupo seleccionados de árbitros que trabajará el grupo C ubicado en Marlins Park, Miami, y en donde estarán jugando los equipos de Estados Unidos, República Dominicana, Canadá y Colombia.

El Grupo C que jugará partidos en la casa de los Marlins, inicia actividad el 9 de marzo con el partido entre Canadá y la República Dominicana, en donde el monarca del WBC inicia el reto de mantener su corona ganada en el 2013.

“Me han asignado para dos rondas, la primera en Miami y la segunda en San Diego, todo eso tomando en cuenta el trabajo que se hizo en la última edición del World Baseball Classic 2013, donde también tuve la oportunidad de participar en dos ediciones”, dijo Stevenson.

El internacional árbitro bocatoreño también vio acción en la versión del 2009 del Clásico Mundial y su experiencia ha recorrido los mejores diamantes de la pelota en tan prestigioso evento.

“Nuestro arbitraje ha mejorado notablemente gracias a Dios, se está trabajando duro para que hayan cambios positivos. Yo he palpado el trabajo del colegio de árbitros de Panamá y se nota que se ha mejorado mucho”, explicó.

Para la versión del Clásico Mundial que se pone en marcha con 4 grupos en marzo, Panamá no se clasificó, tras quedar eliminados en un certamen efectuado en el Rod Carew. “Nuestra selección nacional lastimosamente no estará, pero se me ha dado la oportunidad de representar a mi bello país y con la bendición de Dios lo haré un año más”, indicó.

Stevenson se ha convertido en el “llanero solitario” que representa el arbitraje panameño, pero él piensa que en un futuro otros árbitros panameños estarán en el Clásico Mundial y quizás en las ligas mayores.