Steven Matz a lista de incapacitados por Mets, Zack Wheeler ocupa su lugar

Aunque un análisis no reveló daños en el codo de Matz, los médicos le recomendaron que el zurdo no tirar durante tres días. Eso abrió un espacio en el grupo de abridores para Wheeler, quien no ha tirado en un partido de temporada regular desde que se sometió a una operación Tommy John en marzo del 2015.

La rotación de los Mets para iniciar el año será Noah Syndergaard, Jacob deGrom, Matt Harvey y Wheeler, en aquel orden. Syndergaard luego realizará su segunda apertura el 8 de abril contra los Marlins con descanso normal, seguido por Robert Gsellman. Eso le permitirá al equipo emplear a Gsellman como relevista en el Día Inaugural si es necesario.

El gerente general de Nueva York, Sandy Alderson, también informó que el guardabosque dominicano Juan Lagares comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a un tirón en el oblicuo izquierdo, lo que deja un espacio en la banca para Michael Conforto y Ty Kelly.

Texto: Anthony DiComo (MLB.com)