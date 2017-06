Mets y Céspedes irán con calma pese a su buen retorno a los terrenos de juego

El ex pelotero panameño y miembro del Salón de la Fama, Rod Carew, está convencido de que está vivo gracias a un milagro. Cuando sufrió un paro cardíaco en un campo de golf el 20 de septiembre del 2015 cerca de su casa en el Condado Orange de California, estuvo a punto de morir.

El cubano Yoenis Céspedes regresó a la alineación de los Mets por todo lo alto, al pegar un grand slam en el primer juego de la doble cartelera del sábado contra los Bravos en el SunTrust Park.

Céspedes fue tercero en el lineup y bateó de 5-2 con un jonrón y cuatro remolcadas. Su presencia marcó la diferencia detrás de una buena presentación del abridor derecho Rober Gsellman.

"Para ningún pelotero es fácil perderse todo ese tiempo y mantener un buen timing", indicó Céspedes. "En mi caso, he estado jugando por los últimos siete años y sólo trato de mantener la calma y darle a buenos pitcheos".

El cuadrangular de Céspedes extendió a 13 juegos la racha de Nueva York con al menos un vuelacercas en la ruta. También fue el quinto grand slam en la carrera del toletero y el segundo del club esta campaña. El capataz de los Mets, Terry Collins, no estaba preocupado por el posible oxido del cubano y estaba contento de contar otra vez con su bate.

"Es un muchacho especial y por eso no se trataba de los turnos al bate, porque agotó bastantes en su asignación de rehabilitación", indicó Collins. "Aunque no fueron juegos simulados, vio muchos tiros rompientes".

Céspedes cubre terreno para hacer la atrapada

Céspedes lució bien patrullando las praderas en su primer partido tras un tirón en la corva izquierda que lo mantuvo en la lista de incapacitados por seis semanas. Fildeó varios elevados y corrió bien las bases. Sin embargo, todavía tiene algunas limitaciones que han obligado a los Mets a mantener cautela.

El cañonero seguirá viendo acción, pero con algunos días de descanso para ayudarle a aliviar el desgaste de jugar en partidos consecutivos.

"Me siento bien, pero no creo que pueda correr al 100 por ciento ahora mismo", manifestó el guardabosque. "Sé que tienen un plan para mí, pero nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Si desean darme descanso, creo que será basado en cómo me sienta y cómo reaccione mi cuerpo".

Los Mets tendrán un trecho de 18 encuentros sin un día libre en el calendario. Por eso, Céspedes podría entrar en ritmo lentamente dividiendo tiempo de juego en los jardines con Curtis Granderson, Michael Conforto y Jay Bruce.

Texto: Jaylon Thompson (MLB.com)