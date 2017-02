Medias Rojas esperan que Ortiz visite el campo de entrenamiento

Mientras los Medias Rojas continúan definiendo los detalles del rol que tendrá en el futuro el dominicano David Ortiz dentro del equipo, el presidente del club, Tom Werner, dijo que esperaba que el ahora retirado toletero se presentase durante algún momento de los entrenamientos primaverales para hablarles a sus ex compañeros.

Considerando todo el bullicio que se crea alrededor de Ortiz, no es una sorpresa que no haya estado presente durante los primeros días de los entrenamientos. Los Medias Rojas del 2017 necesitan establecer su propia identidad ahora que no tendrán al famoso bateador designado.

"Eso está por definirse", dijo Werner acerca del papel de Ortiz. "Pero sé que David espera tener un rol en el futuro, y creo que él siente que lo mejor es comenzar los entrenamientos de primavera sin su presencia. Pero espero que en algún momento venga hasta acá y hable con el equipo sobre liderazgo. Hemos estado en frecuente comunicación con él, diciéndole que esperamos que tenga un papel aquí, algo que en principio él mismo definirá, pero será algo importante".

Y siguiendo lo que dijo el también dominicano Hanley Ramírez el jueves, los propietarios de los Medias Rojas no esperan de ninguna manera que Ortiz regrese del retiro como jugador, a pesar de un par de mensajes crípticos del número 34 en las redes sociales durante el invierno.

"Él dijo que está retirado. Lo que se sabe es que jugó el año pasado bastante adolorido", dijo Werner.

"De hecho, no creo que la gente sepa cuán adolorido jugó el año pasado. Quizás, quizás, pero no lo creo", dijo el propietario de los Medias Rojas, John Henry. "Y no sólo el año pasado".

Texto: Ian Browne (MLB.com)