Mariano Rivera recibe elogios de Donald Trump en la Casa Blanca

Rivera, quien asistió a la reunión en representación de la fundación que lleva su nombre, fue abordado directamente por Trump quien no escatimó en elogios para el excerrador de los Yankees de Nueva York.

"Podríamos usarlo ahora. Creo que ganarías 100 millones de dólares al año", expresó el mandatario quien, a la vez bromeó sobre el lanzamiento que hizo famoso al istmeño en la Gran Carpa, el 'cutter'.

"El realizaba el lanzamiento más pesado todo el tiempo. No lo sé, hacías que la pelota pesara 30 libras", comentó Trump mientras Rivera reía. "Háblame de los bates rotos, ¿cuántos bates rompiste?, preguntó el presidente y el expelotero respondió: "muchos."

Mariano Rivera introduces himself at WH opioid event & Trump quickly jumps in:"Oh they could use you now! I think you'd make $100M/yr now!" pic.twitter.com/NQ8OYFCTgg