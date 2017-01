Edwin Encarnación no estará con Rep. Dominicana en el Clásico Mundial

“No voy a jugar el Clásico con República Dominicana”, expresó el poderoso toletero que lucía como la principal opción para ser el cuarto bate de los actuales campeones. “Quiero concentrarme en mi nuevo equipo”.

Encarnación considera que los entrenamientos primaverales le servirán para conversar con sus compañeros y con el cuerpo técnico. “Quiero conocer a mis nuevos compañeros y la organización, no será lo mismo si voy al Clásico Mundial”.

.@Encadwin and a very proud family in the Progressive Field clubhouse! #HappEENewYearpic.twitter.com/GtpMaGZlb4