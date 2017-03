Bruce Chen: "Me siento mal de que Panamá no pudo estar en el Clásico Mundial"

Relacionados Bruce Chen ya luce los colores de China

"Estoy contento de participar en el Clásico Mundial. Lo hice en los dos primeros clásicos, en el 2006 y el 2009, con Panamá y ahora, dos años después de haberme retirado, lo hago con China", declaró Chen en una entrevista exclusiva a TVMAX.

Aunque está entusiasmado de jugar por el país de origen de sus abuelos, Chen lamenta que Panamá no pudo clasificar al evento que reúne a selecciones de diferentes partes del mundo.

"Me siento mal de que Panamá no pudo estar, pero muchos panameños me respaldan, así que estoy también representando a Panamá", manifestó.

A pesar de que China está en un grupo con equipos de gran nivel como Japón, Cuba y Australia, el panameño confía en que se puede hacer un buen trabajo.

"Lo que podemos hacer es dar una gran sorpresa", puntualizó.

Chen declaró que ya el manager del elenco chino le dijo cuando y contra cual equipo lanzará, pero que esa información no la puede revelar.

"Por respeto al manager no lo puedo decir, ya que él me dijo que quería anunciarlo", precisó.