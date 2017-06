Bernie Williams respalda uso de repetición instantánea en las Grandes Ligas

El ex pelotero puertorriqueño Bernie Williams respalda el uso de repetición instantánea en las Grandes Ligas instaurada en el año 2014, pues la técnica ayuda a alguna apreciación de los árbitros en disputadas jugadas.

"Estoy de acuerdo con esa decisión", afirmó a Efe sobre la decisión de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), que comenzó a utilizarlas en agosto de 2008, pero de forma limitada, hasta hacerla oficial seis años más tarde.

La repetición instantánea la utilizan los árbitros para decidir si un jonrón en realidad superó la valla o la línea de foul, swings acortados y algunos fouls, dobles por regla, interferencias del público en batazos y en dobles matanzas, jugadas de "safe" o "out" en las bases, golpes por lanzamientos, entre otras ocasiones.

"Jugamos y pasamos tanto sacrificio que a lo mejor una decisión por un árbitro hubiera decidido una jugada importante. Definitivamente, estoy de acuerdo, aunque el juego se atrase", afirmó Williams sobre los varios minutos que se toman los árbitros en verificar la cuestionable jugada y tomar la determinación final.

El pasado y fenecido comisionado del béisbol, Bud Selig, se opuso durante mucho tiempo a las revisiones por vídeo, que fueron implementadas por la NFL en 1986, la NHL en 1991, la NBA en 2002 y Wimbledon en 2006.

La inclusión de la repetición instantánea es una de varios reglamentos que MLB ha implantado en los pasados tres años, pues también impuso la regla de que ningún corredor podía tumbar al receptor para poder anotar y que el jugador defensivo no podía bloquear el plato para impedir anotar al corredor.

De igual forma, desde el año pasado MLB impuso la regla de que el corredor que adelante desde la primera base a la segunda y trate de romper una doble matanza, obligatoriamente tiene que hacer el mayor esfuerzo por tocar la almohadilla e impedir derribar forzosamente al jugador defensivo para completar la jugada.

"Se están sometiendo medidas para ayudar a la salud de los peloteros y disminuir la agresividad. No sé en que medida afecta la salud del jugador, pero sí creo que debe haber un cierto de agresividad, pues es parte del juego, aunque no sé hasta que punto cambie la esencia del juego", afirmó Williams.

Ante esto, el jardinero de los Yankees de Nueva York opinó que la actitud de los peloteros "a lo mejor cambia" al momento en que vayan a tomar una decisión "más agresiva" al momento de romper una doble matanza o estrellarse contra un receptor.

"No sé si esas reglas cambien el resultado del juego, pero sé que la medida está diseñada para cuidar la salud y evitar más lesiones", señaló Williams, quien ganó cuatro campeonatos con los Mulos del Bronx y fue elegido a cinco "Juegos de Estrellas".

Williams además jugó durante la llamada "era de los esteroides" de MLB, que corresponde a haber comenzado entre finales de la década del 80 hasta finales de los 2000, y en cuyo tiempo se batió el récord de jonrones que implantó Roger Maris en 1961 en varias ocasiones, hasta que Barry Bonds lo obtuvo en 2001 con 73.

Aunque MLB había prohibido el uso de esteroides en 1991, la organización no implementó hacer pruebas a todos los peloteros hasta el año 2003.

"Lo que sí te puedo decir es que me puedo mirar al espejo y sé que no utilicé ningún tipo de sustancia y yo me siento orgulloso por eso", indicó Williams.