Lesión en un codo podría dejar a Adrián González sin Clásico Mundial

González dijo que la lesión no se considera seria, pero sí pone en duda su participación con México en el Clásico Mundial de Béisbol. Su hermano, el ex grandeliga Edgar González, será el dirigente de la selección mexicana.

"Es lo que se conoce como codo de tenista, producto de mucho entrenamiento, bateo y boxeo", dijo González. "Lo sentí cuando estaba entrenando a principios de diciembre y no parecía mucha cosa, pero no ha terminado de desaparecer.

"Me dijeron que me tomase unas semanas libres para que no se extienda y así no me termine molestando durante la temporada. Es por precaución. Es mejor atender esto ahora que dentro de seis semanas".

González, cuya rutina de trabajo durante la temporada muerte siempre ha incluido sesiones de boxeo, dijo que nunca había sufrido de una tendinitis similar. El pelotero de 34 años normalmente está listo cuando suena la campaña. Disputó 156 encuentros el año pasado, la 11ma temporada consecutiva en la que juega al menos dicha cantidad de compromisos.

Texto: Ken Gurnick (MLB.com)