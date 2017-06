Warriors no visitarán a Donald Trump

Los vigentes campeones de la NBA, Golden State Warriors, anunciaron que no se presentarán en la Casa Blanca y no llevarán el trofeo ante el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA tras ganar a los Cleveland Cavaliers en el quinto y definitivo partido de las finales.

El equipo de Steve Kerr, casi sin tiempo para procesar su segundo anillo en tres temporadas, ha tomado una decisión importante: no acudirá a la Casa Blanca para visitar al presidente de EEUU, Donald Trump.

El equipo de La Bahía habría decidido por unanimidad no acudir al que es un encuentro tradicional. Es costumbre que, una vez finalice la temporada, el equipo ganador de la NBA se reúna con el presidente en la Casa Blanca.

Algo que los Warriors hicieron en 2015 cuando Barack Obama estaba en el cargo y que los Cavaliers también respetaron en 2016, en la que fue el último año del presidente demócrata en su puesto.

En esta unanimidad se incluye, no solo a los jugadores y a Steve Kerr, sino también a la totalidad de los entrenadores y a los miembros del cuerpo técnico del equipo de California. Según informa The Independent, no han trascendido los motivos de esta decisión, aunque todo hace indicar que el desacuerdo con las políticas del Donald Trump sería la razón del no al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Algo parecido ocurrió sucedió con los New England Patriots, campeones de la Super Bowl. Algunos miembros del plantel declinaron ir a la Casa Blanca a visitar a Trump alegando razones políticas. Varios meses después, la historia se repite.