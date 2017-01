La NBA multa a Crowder y a Wall por pelear el miércoles

De acuerdo al reporte que dio a conocer la liga, Crowder fue multado con 25.000 dólares por tomar parte en la confrontación y por su intento de agrandar el problema luego de que salió del campo de juego.

Mientras que Wall fue multado con 15.000 dólares por haber tomado parte en la trifulca.

Ambos intercambiaron palabras luego de que los Celtics se hicieron del triunfo por 117-108, pero la discusión escaló y Crowder metió un dedo en la nariz de Wall, y éste respondió intentando darle una bofetada.

John Wall and Jae Crowder nearly come to blows! 😳😳😳 pic.twitter.com/fiUBoSkF3v