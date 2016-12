Mandan a las duchas a Russell Westbrook

"Honestamente, no sé. Honestamente, es una locura ser expulsado de esa manera, especialmente cuando no hice nada", dijo Westbrook a periodistas tras la derrota de 114-80 del Oklahoma City Thunder. "Es una locura, especialmente para mí, porque siento que no recibo el beneficio de la duda la mayoría del tiempo, especialmente durante el juego.

"Ni siquiera puedo decir nada cuando me martillan cada vez que voy a la maldita canasta a lo largo de los juegos. No solo esta noche, todas las noches.Yo no soy juzgado la misma manera que otras personas".

Russell Westbrook fue llamado por dos faltas técnicas rápidas y expulsado después de discutir con los árbitros sobre lo que él sentía era un reajuste incorrecto del reloj de tiro.

Westbrook terminó con 21 puntos, 5 rebotes, sin asistencias y 6 pérdidas de balón en sólo 23 minutos contra los Grizzlies; Fue la tercera vez en su carrera que terminó un partido sin asistencias.

El argumento de Westbrook el jueves fue acerca de lo que él sentía que había un error en el reloj de disparo. Mientras JaMychal Green tomaba tiros libres, Westbrook persistió con los oficiales una y otra vez.

Después del partido, el árbitro Jason Phillips explicó que los oficiales "no tenían dudas" de que la pelota golpeó el aro a pesar de las objeciones de Westbrook y que la jugada ya no era revisable después de que se llamara una falta.

"Le explicamos - Brian Forte le explicó: 'Estamos bien, tenemos que dejarlo ir, no podemos revisarlo de todos modos, pero escucho lo que estás diciendo. Para seguir adelante ", dijo Phillips. "Él continúa quejándose, por lo que se le da la primera falta técnica.

"Después de haber recibido la primera falta técnica, continúa quejándose de que la pelota no golpea el aro e incluso procede a usar algún blasfemo durante la conversación también, por lo que en ese momento se emite la segunda falta técnica, que da como resultado una expulsión automática. "

Después del juego del Thunder contra los Atlanta Hawks el 19 de diciembre, el entrenador del Thunder, Billy Donovan, se quejó de la forma en que Westbrook estaba siendo oficiado.

"No sé si hay un jugador que es más rápido, más rápido, más explosivo que él", dijo Donovan. "Y creo que él es un tipo, en mi mente, que podría ir a la línea de tiro libre, en serio, 20 veces un juego. Eso sería muy fácil con la cantidad de contacto que lleva al borde... Pero siempre he creído firmemente que cuando se va y se está golpeando, se deben llamar faltas, en mi opinión".

Donovan reiteró esos sentimientos el jueves, diciendo que Westbrook debería promediar 20 tiros libres por partido.

"Creo que cuando estás siendo golpeado tanto como él está siendo golpeado y tienes que lidiar con eso y no tener faltas convocadas, y ves otras cosas con otros guardias y jugadas que no se llama que nunca llegaría porque él es rápido, rápido y explosivo - creo que después de un tiempo, ese material se acumula ", dijo Donovan.

Durante la temporada 2014-15, Westbrook lideró la liga con 17 faltas técnicas. Él redujo ese número a apenas siete, con la mayoría de ellos viniendo de confrontaciones con otros jugadores. Esta temporada, Westbrook ya está en los 10 que lidera la liga. Dieciséis disparos técnicos y suspensión automática de un juego.

Texto: Royce Young (ESPN)