LeBron James se pone mala nota por su desempeño ante los Celtics

"Creo que estuve horrible esta noche", dijo James. "En todas las facetas del juego, estuve muy mal, y es inaceptable, no puedo hacer eso si quiero ayudar a este equipo a llegar a donde queremos llegar, así que si hubiera un boletín de calificaciones, me doy un "F" por el rendimiento de esta noche, sólo tengo que ser mejor".

James cometió dos de sus ocho pérdidas de balón en el cuarto periodo, incluyendo una cuando devolvió un saque a Kyrie Irving bajo la canasta de los Cavs. James no vio a Avery Bradley, de Boston, que rápidamente pasó el balón y anotó para acercar a los Celtics a tres faltando 3:18.

"Simplemente no lo vi, y definitivamente tengo que prestar atención a lo que está pasando en el flujo del juego", dijo James. "Así que lo estaba devolviendo a Kyrie, y él simplemente lo saltó, así que si le prestaba atención, con Avery siendo el tipo defensivo que es, debería haberlo visto.

El entrenador de los Cavs, Tyronn Lue, dijo que el pase de James fue 'despreocupado'.

Lue entonces reveló que James habló sobre su juego de mala calidad con sus compañeros de equipo.

"Llegó al vestuario y a la banca y dijo: 'Mi culpa, esta noche fue terrible, no volverá a suceder'", dijo Lue. "Él se dio el crédito por ello y se echó la culpa, y seguimos adelante".

A pesar de las pérdidas de balón, James terminó a dos rebotes de un triple-doble: 23 puntos en 9 de 18 de campo, 11 asistencias, 8 rebotes, 3 bloqueos y un robo. Jugó todos los 12 minutos del cuarto cuarto para tratar de evitar el intento furioso de los Celtics.

En la víspera de su cumpleaños 32, James criticó repetidamente su actuación mental contra los Celtics.

"Yo estaba más en mi propia zona y mi propia cabeza esta noche tratando de encontrar formas de ayudar al equipo", dijo.

"Estaba todo sobre mí esta noche, era sólo mi forma de pensar".

También dijo que estaba decepcionado con 'todo' lo que hizo el jueves, a pesar de su producción estadística.

"Mi concentración en diferentes partes del juego (era pobre)", dijo James. "Tuve ocho pérdidas de balón, y algunas de ellas eran simplemente tonterías, especialmente la que Avery Bradley tuvo en la cancha de fondo. No estaba concentrado en el juego, así que no siempre se trata de las estadísticas o no. Salgo y me acerco al juego, así que me alegré de tener dos All-Stars junto a mí, y pude llevar a una victoria".

Kevin Love anotó 30 puntos, 15 rebotes y dos robos contra Boston, mientras que Irving tuvo 32 puntos, 12 asistencias y tres robos.

Fue la décima victoria consecutiva de los Cavs en un juego en el que James jugó, lo que podría explicar por qué Irving defendió vehementemente a James después del partido.

"Ese tipo es tan especial", dijo Irving. "Él se da a sí mismo una 'F', y todavía termina con 23, 8 y 11. Quiero decir, yo entendí (su sentimiento)sólo por la cantidad de expectativas que se pone sobre sí mismo cada noche. Como cualquier otra persona en este vestuario, pero como el líder de este equipo, que dependemos mucho de él. Él entiende eso, lo quiere, él se nutre de eso, y creo que es bueno".

"Eso es lo que hace a los grandes grandes: justo ahí, tomando la responsabilidad y luego saliendo adelante. Dijo lo que tenía que decir al frente del equipo y luego seguimos adelante. Eso es lo que es un gran equipo es realmente, sólo tener grandes jugadores que se paran en el plato. Como he dicho, yo no le daría una 'F.' Pero 23, 8 y 11, todavía funcionan. ¿Con la victoria? Trabajaré con ello.

Texto: Dave McMenamin (ESPN.com)