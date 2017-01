Kanter se disculpa con el equipo por haberse fracturado el brazo

"Esto es realmente triste porque es como dejar caer a mis compañeros", dijo Kanter.

"No se puede regresar el tiempo, sino sólo aprender de los errores que se cometen", añadió.

El pívot se fracturó el brazo cuando, frustrado por una mala jugada, la emprendió contra una silla con tan mala suerte que se golpeó con el borde metálico.

Enes Kanter punched this chair...and now has a fractured forearm because of it. Genius.(Video via @UpTheThunder)pic.twitter.com/2ys7ErmWpb